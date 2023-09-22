Байден объявил, что танки Abrams поступят в Украину с 25 сентября

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Президент США Джо Байден оголосив, що танки Abrams надійдуть в Україну з 25 вересня.

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Про це він сказав у Вашингтоні, виступаючи на переговорах із президентом Зеленським у Вашингтоні в розширеному форматі.

Більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкових засобів, а наступного тижня перші американські танки «Абрамс» будуть доставлені в Україну, — заявив Байден. Ми також зосередили увагу на зміцненні потенціалу протиповітряної оборони України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, що забезпечує тепло і світло в найхолодніші та темніші дні року, — сказав президент США.

За його словами, «це включає надання другої батареї ППО „Hawk“ з постійним постачанням додаткових батарей та інших систем щомісяця протягом зими, а також новий пакет пускових установок та перехоплювачів, які захищатимуть Україну, українські зерносховища, лікарні, школи та електростанції».