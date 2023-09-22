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Ракурс
Байден оголосив, що танки Abrams надійдуть в Україну з 25 вересня

Байден оголосив, що танки Abrams надійдуть в Україну з 25 вересня

22 вер 2023, 10:26
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Президент США Джо Байден оголосив, що танки Abrams надійдуть в Україну з 25 вересня.


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Про це він сказав у Вашингтоні, виступаючи на переговорах із президентом Зеленським у Вашингтоні в розширеному форматі.

Більше артилерії, більше боєприпасів, більше протитанкових засобів, а наступного тижня перші американські танки «Абрамс» будуть доставлені в Україну, — заявив Байден.

Ми також зосередили увагу на зміцненні потенціалу протиповітряної оборони України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, що забезпечує тепло і світло в найхолодніші та темніші дні року, — сказав президент США.

За його словами, «це включає надання другої батареї ППО „Hawk“ з постійним постачанням додаткових батарей та інших систем щомісяця протягом зими, а також новий пакет пускових установок та перехоплювачів, які захищатимуть Україну, українські зерносховища, лікарні, школи та електростанції».

Минулого тижня я оголосив про призначення Пенні Пріцкер нашим новим спеціальним представником. Вона буде спеціальним представником з відновлення економіки України, щоб допомогти Україні знову відкрити ринки, мобілізувати інвестиції та провести необхідні економічні реформи, — зазначив Байден.

Джерело: Ракурс


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