Ракета ударила по штабу Черноморского флота рф в Севастополе

Ракета ударила по штабу Черноморского флота в Севастополе

https://racurs.ua/n187531-raketa-udarila-po-shtabu-chernomorskogo-flota-rf-v-sevastopole.html

Ракурс

Ракета опівдні 22 вересня вдарила по штабу Чорноморського флоту у тимчасово окупованому московитами Севастополі. Раніше у місті чули три вибухи.

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Біля театру Луначарського впав уламок. Велике прохання при виявленні подібних елементів — не підходити і дзвонити в 112, — написав у своєму ТГ-каналі так званий російський «губернатор» Севастополя Михайло Развозжаєв.

У Севастополі видно чорний дим, з боку центрального пагорба, повідомляє кореспондент «Крим.Реалії». Також чутно сирени машин швидкої допомоги.

Російський гауляйтер уточнив, що на місце виїхали оперативні служби, інформації про постраждалих наразі немає. Развожаєв також закликав не знімати фото та відео з наслідками удару.

Також вибухи пролунали Роздольному в окупованому Криму, повідомив Суспільному місцевий житель.

Раніше Міноборони рф прозвітувало про нібито збиття української ракети та двох БПЛА літакового типу біля західного узбережжя Криму. Севастополь розташований на південному заході півострова.