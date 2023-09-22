Взрывы прогремели на ремонтной базе оккупантов в Крыму. Фото: «Крымский ветер»

https://racurs.ua/n187536-vzryvy-progremeli-na-remontnoy-baze-okkupantov-v-krymu-foto.html

Ракурс

Вибухи в тимчасово окупованому Криму продовжують гриміти в п’ятницю, 22 вересня,

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Місцеві пабліки повідомляють про приліт по ремонтній базі російських військових вантажівок. Ці приміщення знаходяться в Ароматненському сільському поселенні Бахчисарайського району. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Тим часом у Балаклаві звучить сигнал повітряної тривоги. А в зруйнованому ракетою штабі Чорноморського флоту росії продовжує вирувати пожежа. Крім того, кримські пабліки пишуть, що під Севастополем також почалася пожежа. Все в диму й поблизу села Поштове.

Нагадаємо, 22 вересня в окупованому Криму пролунали вибухи. Наразі відомо про прильоти по штабу Чорноморського флоту росії в Севастополі, а також в інших частинах півострова. Загарбники заявляють про нібито одного загиблого та шістьох поранених, але справжні втрати ворога можуть бути набагато більшими.