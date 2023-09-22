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Ракурс
Взрывы прогремели на ремонтной базе оккупантов в Крыму. Фото: «Крымский ветер»

Взрывы прогремели на ремонтной базе оккупантов в Крыму (ФОТО)

22 сен 2023, 15:48
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Вибухи в тимчасово окупованому Криму продовжують гриміти в п’ятницю, 22 вересня,


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Місцеві пабліки повідомляють про приліт по ремонтній базі російських військових вантажівок. Ці приміщення знаходяться в Ароматненському сільському поселенні Бахчисарайського району. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Вибухи прогриміли на ремонтній базі окупантів у Криму. Фото: «Кримський вітер»

Вибухи прогриміли на ремонтній базі окупантів у Криму. Фото: «Кримський вітер»

Вибухи прогриміли на ремонтній базі окупантів у Криму. Фото: «Кримський вітер»

Вибухи прогриміли на ремонтній базі окупантів у Криму. Фото: «Кримський вітер»

Тим часом у Балаклаві звучить сигнал повітряної тривоги. А в зруйнованому ракетою штабі Чорноморського флоту росії продовжує вирувати пожежа. Крім того, кримські пабліки пишуть, що під Севастополем також почалася пожежа. Все в диму й поблизу села Поштове.

Пожежа під Севастополем. Фото: «Кримський вітер»

Нагадаємо, 22 вересня в окупованому Криму пролунали вибухи. Наразі відомо про прильоти по штабу Чорноморського флоту росії в Севастополі, а також в інших частинах півострова. Загарбники заявляють про нібито одного загиблого та шістьох поранених, але справжні втрати ворога можуть бути набагато більшими.

Источник: Ракурс


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