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Взрыв прогремел вблизи ТЭЦ в Севастополе. Фото: Telegram-канал «Крымский ветер»
Мощный взрыв прогремел вблизи ТЭЦ в Севастополе (ФОТО)https://racurs.ua/n187543-moschnyy-vzryv-progremel-vblizi-tec-v-sevastopole-foto.htmlРакурс
Новий вибух в тимчасово окупованому Севастополі прогримів у п’ятницю, 22 вересня.
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Окупанти відразу після вибухів закликали місцевих жителів утриматись від поїздок на машині в центрі міста, доки там нібито транспортуватимуть частини збитої ракети. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
А Telegram-канал «Крымский ветер» повідомив, що удар ймовірно відбувся по Севастопольській ТЕЦ, але згодом спростував цю інформацію.
Місцеві гауляйтери новий вибух у місті поки не коментували.
Нагадаємо, упродовж сьогоднішнього дня, 22 вересня, в окупованому Криму гриміли вибухи. У Севастополі ЗСУ уразили штаб Чорноморського флоту росії, а в Бахчисарайському районі були влучання по військовій частині та ремонтній базі російських військових вантажівок. Гриміли також вибухи в Сімферопольському районі, в районах Первомайського та Красногвардійського.
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