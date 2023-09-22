Взрыв прогремел вблизи ТЭЦ в Севастополе. Фото: Telegram-канал «Крымский ветер»

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Ракурс

Новий вибух в тимчасово окупованому Севастополі прогримів у п’ятницю, 22 вересня.

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Окупанти відразу після вибухів закликали місцевих жителів утриматись від поїздок на машині в центрі міста, доки там нібито транспортуватимуть частини збитої ракети. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

А Telegram-канал «Крымский ветер» повідомив, що удар ймовірно відбувся по Севастопольській ТЕЦ, але згодом спростував цю інформацію.

Місцеві гауляйтери новий вибух у місті поки не коментували.

Нагадаємо, упродовж сьогоднішнього дня, 22 вересня, в окупованому Криму гриміли вибухи. У Севастополі ЗСУ уразили штаб Чорноморського флоту росії, а в Бахчисарайському районі були влучання по військовій частині та ремонтній базі російських військових вантажівок. Гриміли також вибухи в Сімферопольському районі, в районах Первомайського та Красногвардійського.