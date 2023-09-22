рф готовит информационную кампанию по дискредитации Зеленского. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n187546-rf-gotovit-informacionnuu-kampaniu-po-diskreditacii-zelenskogo-za-rubejom-op.html

Ракурс

Росіяни готують інформаційну кампанію з метою дискредитувати президента Володимира Зеленського та його команду за кордоном.

.

Відповідну інформацію вже отримала українська влада. Кремль підготував певні тези, які ворог розповсюджуватиме у медіа та за допомогою ботоферм. Про це 22 вересня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

За його словами російські пропагандисти говоритимуть про вибори президента в росії, які начебто продемонструють тверду підтримку диктатора путіна російським суспільством. Поширюватиметься інформація про те, що у Києві панує криза, а українські політичні еліти нібито вже не довіряють владі.

Окупанти також роздуватимуть напружені відносити між керівництвом Польщі та України. Говоритимуть про те, що нібито не існує жодної єдності Європи з українською владою. І стверджуватимуть, що все ґрунтується виключно на бажанні використовувати Україну як «військовий таран» проти країни-агресора рф.

Крім того, ще одна теза стосуватиметься «узурпації влади» та скасування виборів. Єрмак зазначив, що роспропаганда намагатиметься переконати Захід, що «мати справу зі стабільною росією, особливо після переобрання путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше, ніж із Зеленським».

Нагадаємо, в Центрі протидії дезінформації заявляли, що росіяни почали транслювати на платформі YouTube замовні ролики щодо високих втрат ЗСУ на війні. Пропаганда рф стверджувала, що втрати серед українських військових нібито сягнули 350 тис. осіб.