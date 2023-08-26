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Росіяни запустили фейкову рекламу на YouTube про втрати українських військових
Росіяни запустили фейкову рекламу на YouTube про втрати українських військовихhttps://racurs.ua/ua/n186589-rosiyany-zapustyly-feykovu-reklamu-na-youtube-pro-vtraty-ukrayinskyh-viyskovyh.htmlРакурс
На платформі YouTube транслюється фейкова ворожа реклама щодо високих втрат українських захисників на війні. У ролику йдеться про те, що втрати серед українських військових нібито сягнули 350 тис. людей.
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Окрім цього, відео містить маніпулятивний текст ворожої пропаганди, де зазначено, начебто фонд United24 випадково оприлюднив втрати.
Насправді це фейк, мета якого — дискредитувати керівництво держави та посіяти панічні настрої в суспільстві. Також ворог намагається дискредитувати фонд United24, який збирає гроші для ЗСУ та на гуманітарні потреби, — зауважили в Центрі протидії дезінформації.