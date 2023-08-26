Росіяни запустили фейкову рекламу на YouTube про втрати українських військових

https://racurs.ua/ua/n186589-rosiyany-zapustyly-feykovu-reklamu-na-youtube-pro-vtraty-ukrayinskyh-viyskovyh.html

Ракурс

На платформі YouTube транслюється фейкова ворожа реклама щодо високих втрат українських захисників на війні. У ролику йдеться про те, що втрати серед українських військових нібито сягнули 350 тис. людей.

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Окрім цього, відео містить маніпулятивний текст ворожої пропаганди, де зазначено, начебто фонд United24 випадково оприлюднив втрати.