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Ракурс
Россияне запустили фейковую рекламу на YouTube о потерях украинских военных

Россияне запустили фейковую рекламу на YouTube о потерях украинских военных

26 авг 2023, 17:19
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На платформі YouTube транслюється фейкова ворожа реклама щодо високих втрат українських захисників на війні. У ролику йдеться про те, що втрати серед українських військових нібито сягнули 350 тис. людей.


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Окрім цього, відео містить маніпулятивний текст ворожої пропаганди, де зазначено, начебто фонд United24 випадково оприлюднив втрати.

Насправді це фейк, мета якого — дискредитувати керівництво держави та посіяти панічні настрої в суспільстві. Також ворог намагається дискредитувати фонд United24, який збирає гроші для ЗСУ та на гуманітарні потреби, — зауважили в Центрі протидії дезінформації.

Источник: Ракурс


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