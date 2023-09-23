ССО атаковали штаб ЧФ рф во время совещания руководителей — спутниковые фото

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Сили оборони України атакували штаб Чорноморського флоту росії в тимчасово окупованому Севастополі під час наради керівного складу.

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Про це повідомила прес-служба Сил спеціальних операцій.

Воїни ССО навели ракети на будівлю та передали всю інформацію для Повітряних сил Збройних сил України.

Деталі проведення — стануть відомі, коли це буде можливо, а результат — десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту. Йдемо далі! — йдеться у повідомленні ССО.

Паралельно у мережі з’явилися нові супутникові фото наслідків цієї атаки.

Внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту рф в Севастополі загинули щонайменше дев’ятеро осіб, а поранення дістали 16. Серед них — російські генерали.

Серед поранених — командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, в дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков, перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі — вони не входять у той перелік, який я вам озвучив, — вказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, пише «Голос Америки».

Нагадаємо, вранці 22 вересня міністерство оборони рф заявило про атаку керованими ракетами та безпілотниками тимчасово окупованого Криму. Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту рф в Севастополі. Міноборони рф визнало загибель одного військового, хоча пізніше його назвали «зниклим безвісти».

За даними іноземних ЗМІ, для атаки у Севастополі Україна використала ракети Storm Shadow.