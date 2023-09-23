Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киевской области разоблачили чиновника военкомата, незаконно хранившего арсенал оружия и боеприпасов, фото: Киевская областная прокуратура
Чиновник военкомата в Киевской области незаконно хранил арсенал боеприпасов (ФОТО)https://racurs.ua/n187573-chinovnik-voenkomata-v-kievskoy-oblasti-nezakonno-hranil-arsenal-boepripasov-foto.htmlРакурс
На Київщині викрито військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів.
.
Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.
Зазначається, що проведено загалом 22 обшуки в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Вилучено:
- автомати;
- магазини до автоматичної зброї;
- револьвер;
- нарізну та гладку мисливську зброю;
- понад 6,5 тис. набоїв різного калібру;
- 35 гранат;
- запали;
- міну;
- тротилову шашку;
- ножі;
- протитанкову керовану ракету;
- тепловізор;
- інше військове спорядження.
Чоловікові повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, наразі прокуратура готує апеляційну скаргу.
Триває досудове розслідування, встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до цього правопорушення.
Читайте также
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...