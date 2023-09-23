На Київщині викрили посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів, фото: Київська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n187573-posadovec-viyskkomatu-na-kyyivschyni-nezakonno-zberigav-arsenal-boieprypasiv-foto.html

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На Київщині викрито військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів.

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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що проведено загалом 22 обшуки в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Вилучено:

автомати;

магазини до автоматичної зброї;

револьвер;

нарізну та гладку мисливську зброю;

понад 6,5 тис. набоїв різного калібру;

35 гранат;

запали;

міну;

тротилову шашку;

ножі;

протитанкову керовану ракету;

тепловізор;

інше військове спорядження.

Чоловікові повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, наразі прокуратура готує апеляційну скаргу.

Триває досудове розслідування, встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до цього правопорушення.