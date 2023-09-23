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На Київщині викрили посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів, фото: Київська обласна прокуратура

Посадовець військкомату на Київщині незаконно зберігав арсенал боєприпасів (ФОТО)

23 вер 2023, 16:52
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На Київщині викрито військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів.


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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.

Зазначається, що проведено загалом 22 обшуки в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Вилучено:

  • автомати;
  • магазини до автоматичної зброї;
  • револьвер;
  • нарізну та гладку мисливську зброю;
  • понад 6,5 тис. набоїв різного калібру;
  • 35 гранат;
  • запали;
  • міну;
  • тротилову шашку;
  • ножі;
  • протитанкову керовану ракету;
  • тепловізор;
  • інше військове спорядження.

Чоловікові повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, наразі прокуратура готує апеляційну скаргу.

Триває досудове розслідування, встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до цього правопорушення.

На Київщині викрили посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів, фото: Київська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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