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На Київщині викрили посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів, фото: Київська обласна прокуратура
Посадовець військкомату на Київщині незаконно зберігав арсенал боєприпасів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187573-posadovec-viyskkomatu-na-kyyivschyni-nezakonno-zberigav-arsenal-boieprypasiv-foto.htmlРакурс
На Київщині викрито військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів.
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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.
Зазначається, що проведено загалом 22 обшуки в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Вилучено:
- автомати;
- магазини до автоматичної зброї;
- револьвер;
- нарізну та гладку мисливську зброю;
- понад 6,5 тис. набоїв різного калібру;
- 35 гранат;
- запали;
- міну;
- тротилову шашку;
- ножі;
- протитанкову керовану ракету;
- тепловізор;
- інше військове спорядження.
Чоловікові повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, наразі прокуратура готує апеляційну скаргу.
Триває досудове розслідування, встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до цього правопорушення.
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