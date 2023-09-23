Минирование оккупированной ЗАЭС подтвердили в МАГАТЭ

Запорожская АЭС, фото: Запорожская АЭС

https://racurs.ua/n187575-minirovanie-okkupirovannoy-zaes-podtverdili-v-magate.html

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У МАГАТЕ заявили, що на території окупованої росією Запорізької АЕС залишаються міни, встановлені загарбниками раніше.

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Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, повідомляє агентство «Укрінформ».

Під час обходу (території ЗАЕС — ред.) команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці, — вказано у заяві.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ:

відвідали головні щити управління енергоблоків № 2, 5 та 6. Вони зафіксували, що енергоблоки № 2 і 5 залишаються у стані «холодної» зупинки, а енергоблок № 6 — у стані «гарячої» зупинки;

відвідали аварійні дизель-генератори енергоблоків № 4 і № 5%

провели обхід периметра ЗАЕС.

Викликає занепокоєння укомплектованість станції персоналом, оскільки від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління, — зазначили у МАГАТЕ.

Також в організації підтвердили, що рівні радіації на ЗАЕС у нормі.

23 липня, здійснюючи обхід станції, працівники МАГАТЕ виявили протипіхотні міни на території Запорізької АЕС — у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів станції.

Джерело: «Укрінформ»