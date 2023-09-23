Минирование оккупированной ЗАЭС подтвердили в МАГАТЭ

Минирование оккупированной ЗАЭС подтвердили в МАГАТЭhttps://racurs.ua/n187575-minirovanie-okkupirovannoy-zaes-podtverdili-v-magate.htmlРакурс
У МАГАТЕ заявили, що на території окупованої росією Запорізької АЕС залишаються міни, встановлені загарбниками раніше.
Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, повідомляє агентство «Укрінформ».
Під час обходу (території ЗАЕС — ред.) команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці, — вказано у заяві.
Зазначається, що експерти МАГАТЕ:
- відвідали головні щити управління енергоблоків № 2, 5 та 6. Вони зафіксували, що енергоблоки № 2 і 5 залишаються у стані «холодної» зупинки, а енергоблок № 6 — у стані «гарячої» зупинки;
- відвідали аварійні дизель-генератори енергоблоків № 4 і № 5%
- провели обхід периметра ЗАЕС.
Викликає занепокоєння укомплектованість станції персоналом, оскільки від початку збройного конфлікту ЗАЕС залишила значна кількість персоналу, в тому числі ліцензовані оператори з головних блочних щитів управління, — зазначили у МАГАТЕ.
Також в організації підтвердили, що рівні радіації на ЗАЕС у нормі.
23 липня, здійснюючи обхід станції, працівники МАГАТЕ виявили протипіхотні міни на території Запорізької АЕС — у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів станції.
Джерело: «Укрінформ»