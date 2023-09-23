Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты планируют вывезти музейные экспонаты из временно оккупированного Крыма
Оккупанты планируют вывезти музейные экспонаты из Севастополя под предлогом «эвакуации» в рфhttps://racurs.ua/n187581-okkupanty-planiruut-vyvezti-muzeynye-eksponaty-iz-sevastopolya-pod-predlogom-evakuacii-v-rf.htmlРакурс
Окупанти під приводом «евакуації населення», ймовірно, планують вивезти на територію рф культурні цінності з музеїв Севастополя.
.
Схоже, що таке завдання окупаційна адміністрація півострова поставила місцевим надзвичайникам. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на інформацію, опубліковану на сайті так званого Міністерства надзвичайних справ.
Зазначається, що на сайті так званого «МНС» розміщене нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань — «евакуація не лише населення, а й культурних цінностей».
Третє, найважливіше завдання цивільної оборони — евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони, — вказано на сайті.
Джерело: «Радіо Свобода»
Читайте также
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...