Рашисти планують вивезти музейні експонати з тимчасово окупованого Криму

https://racurs.ua/ua/n187581-okupanty-planuut-vyvezty-muzeyni-eksponaty-z-sevastopolya-pid-pryvodom-evakuaciyi-do-rf.html

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Окупанти під приводом «евакуації населення», ймовірно, планують вивезти на територію рф культурні цінності з музеїв Севастополя.

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Схоже, що таке завдання окупаційна адміністрація півострова поставила місцевим надзвичайникам. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на інформацію, опубліковану на сайті так званого Міністерства надзвичайних справ.

Зазначається, що на сайті так званого «МНС» розміщене нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань — «евакуація не лише населення, а й культурних цінностей».

Третє, найважливіше завдання цивільної оборони — евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони, — вказано на сайті.

Джерело: «Радіо Свобода»