Два российских беспилотника «Орлан-10» сбили на Николаевщине

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Беспилотники «Орлан-10» сбили на Николаевщине, фото: минобороны рф
Два российских беспилотника «Орлан-10» сбили на Николаевщинеhttps://racurs.ua/n187583-dva-rossiyskih-bespilotnika-orlan-10-sbili-na-nikolaevschine.htmlРакурс
На Миколаївщині сьогодні, 23 вересня, збито два російські розвідувальні безпілотники «Орлан-10».
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Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».
23 вересня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 2 російські розвідувальні БпЛА «Орлан-10», — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу «Shahed-136/131» із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф). В результаті 14 «шахедів» було знищено.
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