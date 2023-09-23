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Ракурс
Безпілотники «Орлан-10» збили на Миколаївщині, фото: міноборони рф

Два російські безпілотники «Орлан-10» збили на Миколаївщині

23 вер 2023, 21:48
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На Миколаївщині сьогодні, 23 вересня, збито два російські розвідувальні безпілотники «Орлан-10».


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Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».

23 вересня 2023 року, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 2 російські розвідувальні БпЛА «Орлан-10», — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти атакували Україну 15 ударними безпілотниками типу «Shahed-136/131» із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф). В результаті 14 «шахедів» було знищено.

Джерело: Ракурс


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