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Ракурс
В Николаевской области в результате сбития российских беспилотников произошли возгорания, фото:

Падение российских беспилотников привело к нескольким пожарам на Николаевщине

24 сен 2023, 09:30
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На Миколаївщині вчора, 23 вересня, внаслідок збиття російських безпілотників сталися два загоряння сухої трави і чагарників.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Інциденти сталися у Березанській громаді і Баштанському районі:

  • у Баштанському районі внаслідок збиття силами ППО падіння уламків спричинило пожежу сухої трави та чагарників. Займання було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає;
  • у Березанській громаді падіння збитого безпілотника також призвело до сухої трави та чагарників. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Крім того, о 13.00 рашисти з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора над Миколаївщиною збили два російські безпілотники «Орлан-10».

Источник: Ракурс


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