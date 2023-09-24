Падение российских беспилотников привело к нескольким пожарам на Николаевщине

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В Николаевской области в результате сбития российских беспилотников произошли возгорания, фото:
Падение российских беспилотников привело к нескольким пожарам на Николаевщинеhttps://racurs.ua/n187586-padenie-rossiyskih-bespilotnikov-privelo-k-neskolkim-pojaram-na-nikolaevschine.htmlРакурс
На Миколаївщині вчора, 23 вересня, внаслідок збиття російських безпілотників сталися два загоряння сухої трави і чагарників.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Інциденти сталися у Березанській громаді і Баштанському районі:
- у Баштанському районі внаслідок збиття силами ППО падіння уламків спричинило пожежу сухої трави та чагарників. Займання було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає;
- у Березанській громаді падіння збитого безпілотника також призвело до сухої трави та чагарників. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.
Крім того, о 13.00 рашисти з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади постраждалих немає.
Нагадаємо, вчора над Миколаївщиною збили два російські безпілотники «Орлан-10».
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