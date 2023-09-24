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Ракурс
На Миколаївщині внаслідок збиття російських безпілотників сталися загоряння

Падіння російських безпілотників призвело до кількох пожеж на Миколаївщині

24 вер 2023, 09:30
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На Миколаївщині вчора, 23 вересня, внаслідок збиття російських безпілотників сталися два загоряння сухої трави і чагарників.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Інциденти сталися у Березанській громаді і Баштанському районі:

  • у Баштанському районі внаслідок збиття силами ППО падіння уламків спричинило пожежу сухої трави та чагарників. Займання було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає;
  • у Березанській громаді падіння збитого безпілотника також призвело до сухої трави та чагарників. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Крім того, о 13.00 рашисти з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора над Миколаївщиною збили два російські безпілотники «Орлан-10».

Джерело: Ракурс


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