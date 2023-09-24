Падіння російських безпілотників призвело до кількох пожеж на Миколаївщині

На Миколаївщині внаслідок збиття російських безпілотників сталися загоряння

https://racurs.ua/ua/n187586-padinnya-rosiyskyh-bezpilotnykiv-pryzvelo-do-kilkoh-pojej-na-mykolayivschyni.html

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На Миколаївщині вчора, 23 вересня, внаслідок збиття російських безпілотників сталися два загоряння сухої трави і чагарників.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Інциденти сталися у Березанській громаді і Баштанському районі:

у Баштанському районі внаслідок збиття силами ППО падіння уламків спричинило пожежу сухої трави та чагарників. Займання було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає;

у Березанській громаді падіння збитого безпілотника також призвело до сухої трави та чагарників. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Крім того, о 13.00 рашисти з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади постраждалих немає.

Нагадаємо, вчора над Миколаївщиною збили два російські безпілотники «Орлан-10».