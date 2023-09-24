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Российские захватчики используют беспилотники для ударов по мирным жителям, фото: ТАСС

Рашисты стали чаще бить беспилотниками по скоплениям гражданских на Херсонщине

24 сен 2023, 10:35
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Російські загарбники почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних в Херсонській області.


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Про це в ефірі національного телемарафону заявила очільниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «РБК-Україна».

На жаль, на Херсонському напрямку, це безпосередньо у прифронтових територіях, ворог активізує повітряний спосіб атак. Оскільки контрбатарейно ми вибиваємо артилерійські потужності з лівого берега вони частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи авіацію і дрони не лише ударні, — зазначила Гуменюк.

Гуменюк наголошує - окрім ударних, рашисти також використовують FPV-дрони й дрони, які можуть нести осколкові боєприпаси. Снаряди окупанти скидають, зокрема, в такі місця скупчення людей:

  • де видається гуманітарна допомога;
  • де збираються гуманітарні штаби;
  • коли люди просто йдуть з роботи додому.

Джерело: «РБК-Україна»


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