Российские захватчики используют беспилотники для ударов по мирным жителям, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n187588-rashisty-stali-chasche-bit-bespilotnikami-po-skopleniyam-grajdanskih-na-hersonschine.html

Ракурс

Російські загарбники почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних в Херсонській області.

.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила очільниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «РБК-Україна».

На жаль, на Херсонському напрямку, це безпосередньо у прифронтових територіях, ворог активізує повітряний спосіб атак. Оскільки контрбатарейно ми вибиваємо артилерійські потужності з лівого берега вони частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи авіацію і дрони не лише ударні, — зазначила Гуменюк.

Гуменюк наголошує - окрім ударних, рашисти також використовують FPV-дрони й дрони, які можуть нести осколкові боєприпаси. Снаряди окупанти скидають, зокрема, в такі місця скупчення людей:

де видається гуманітарна допомога;

де збираються гуманітарні штаби;

коли люди просто йдуть з роботи додому.

Джерело: «РБК-Україна»