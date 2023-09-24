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Российские захватчики используют беспилотники для ударов по мирным жителям, фото: ТАСС
Рашисты стали чаще бить беспилотниками по скоплениям гражданских на Херсонщинеhttps://racurs.ua/n187588-rashisty-stali-chasche-bit-bespilotnikami-po-skopleniyam-grajdanskih-na-hersonschine.htmlРакурс
Російські загарбники почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних в Херсонській області.
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Про це в ефірі національного телемарафону заявила очільниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «РБК-Україна».
На жаль, на Херсонському напрямку, це безпосередньо у прифронтових територіях, ворог активізує повітряний спосіб атак. Оскільки контрбатарейно ми вибиваємо артилерійські потужності з лівого берега вони частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи авіацію і дрони не лише ударні, — зазначила Гуменюк.
Гуменюк наголошує - окрім ударних, рашисти також використовують FPV-дрони й дрони, які можуть нести осколкові боєприпаси. Снаряди окупанти скидають, зокрема, в такі місця скупчення людей:
- де видається гуманітарна допомога;
- де збираються гуманітарні штаби;
- коли люди просто йдуть з роботи додому.
Джерело: «РБК-Україна»
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