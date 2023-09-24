Взрывы прогремели в оккупированном Токмаке. Фото: 24 канал

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Вибухи прогриміли в Токмаку в неділю, 24 вересня. В окупованому місті зафіксовані «прильоти».

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Також в населеному пункті працювала російська протиповітряна оборона. Через дії загарбників є травмовані цивільні. Потрібно чекати офіційну інформацію про втрати ворога. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

Тим часом російська пропаганда заявляє, що Збройні сили України завдали потужного ракетного удару по місту Токмак.

Напередодні в окупованих Токмаку та Мелітополі Запорізької області теж було гучно. В обох містах пролунали кілька потужних вибухів, які чули мешканці різних районів.

Як відомо, місто Токмак — колишній районний центр, а нині місто у Пологівському районі. До повномасштабного вторгнення росії тут мешкало близько 31 тис. жителів.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що російські окупанти готуються до наступу ЗСУ на Токмак. Ворог встановлює додаткові блокпости та протитанкові укріплення, а також копає нові окопи в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія росії.

Однак ситуація російських військових у Токмаку доволі погана. В Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти страждають від голоду, бо затримку зарплат та браку харчів силою відбирають у місцевих мешканців домашніх тварин, продукти харчування та консервацію.