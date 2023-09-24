Конгресс США не будет сокращать помощь Украине. Фото:

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Військова допомога Україні в законопроекті про фінансування Пентагону буде збережена.

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Американські конгресмени вирішили зберегти 300 млн дол. допомоги Україні. Таке рішення було ухвалене після того, як наступного тижня буде представлено законопроект про фінансування Державного департаменту та закордонних операцій, який також міститиме кошти для України. Про це заявив спікер Палати представників США Кевін Маккарті, повідомляє The Hill.

За його словами, вилучення допомоги з Держдепу та закордонних операцій «стає складнішим», саме тому він вирішив зберегти кошти в обох проектах.

Вже на наступному тижні Палата представників проведе єдине процедурне голосування для просування законопроєктів про асигнування, включно з тими, які фінансують Пентагон, Державний департамент та закордонні операції.

Проект закону про фінансування Пентагону включає 300 млн дол. Ці кошти підуть на надання допомоги (включаючи навчання), закупівлю обладнання, матеріально-технічне забезпечення, оклади та стипендії військовим, постачання та послуги, розвідувальну підтримку Сил оборони України, а також інших підрозділів або груп, визнаних і підпорядкованих українському уряду.

Нагадаємо, телеканал CNN повідомляв, що Пентагон відправить в Україну нову команду для моніторингу використання допомоги США. Це відбувається на тлі закликів частини республіканців у Конгресі до посилення контролю над використанням американських грошей.

Джерело: The Hill