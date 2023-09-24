«Черные запорожцы» эффектно уничтожили технику оккупантов. Фото:

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Українські Сили оборони в ході контрнаступу продовжують завдавати росіянам болючих ударів.

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Зокрема, військовослужбовці прицільно знищують ворожу техніку, яка заважає захисникам виконувати поставлені завдання. На одному з напрямків спопелили російська бронетехніку, яка «турбувала нашу піхоту». Про це 24 вересня йдеться на Facebook-сторінці 72-ї окремої механізованої бригади імені «Чорних запорожців».

Зазначається, що ворожу БМП помітив оператор українського безпілотника, який скоригував на ціль українську артилерію."Боги війни" вибили піхоту ворога з лісопосадки, а «вишенькою на торті» став FPV-дрон.

Далі — вогонь, дим, «Бігбадабум» і радісно-схвильовані крики в ефірі Чорних Запорожців, — зазначили військові.

Нагадаємо, національні гвардійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського поцілили в російський моторний човен на південному напрямку й ліквідували таким чином щонайменше п’ятьох загарбників. Також бійці НГУ знищили рідкісний комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М».