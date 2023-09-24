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«Чорні запорожці» ефектно знищили техніку окупантів. Фото:
«Чорні запорожці» показали майстер-клас зі знищення техніки окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187606-chorni-zaporojci-pokazaly-mayster-klas-zi-znyschennya-tehniky-okupantiv-video.htmlРакурс
Українські Сили оборони в ході контрнаступу продовжують завдавати росіянам болючих ударів.
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Зокрема, військовослужбовці прицільно знищують ворожу техніку, яка заважає захисникам виконувати поставлені завдання. На одному з напрямків спопелили російська бронетехніку, яка «турбувала нашу піхоту». Про це 24 вересня йдеться на Facebook-сторінці 72-ї окремої механізованої бригади імені «Чорних запорожців».
Зазначається, що ворожу БМП помітив оператор українського безпілотника, який скоригував на ціль українську артилерію."Боги війни" вибили піхоту ворога з лісопосадки, а «вишенькою на торті» став FPV-дрон.
Далі — вогонь, дим, «Бігбадабум» і радісно-схвильовані крики в ефірі Чорних Запорожців, — зазначили військові.
Нагадаємо, національні гвардійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського поцілили в російський моторний човен на південному напрямку й ліквідували таким чином щонайменше п’ятьох загарбників. Також бійці НГУ знищили рідкісний комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М».
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