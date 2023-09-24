Нацгвардійці знищили моторний човен з окупантами. Фото:

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Ракурс

Військовослужбовці Національної гвардії України продовжують знищувати ворога, як на суші, так і на землі.

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Так, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського на південному напрямку поцілили в російський моторний човен. Щонайменше п’ятеро загарбників стали «вантажем 200». Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 24 вересня повідомив у Telegram.

А одеські гвардійці, за його словами, знищили комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М». Клименко наголосив, що це вже третій такий знищений комплекс росіян упродовж двох місяців.

Бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського #НГУ на південному напрямку знищили російський моторний човен. Втрати противника — щонайменше 5 окупантів.



Системно працюємо по ворогу на всіх напрямках фронту задля наближення перемоги �� pic.twitter.com/u9weei2rX7 — НГУ (@ng_ukraine) September 24, 2023

Нагадаємо, у Херсонській області військовослужбовці Національної гвардії України знищили танк Т-90 «Прорив» окупаційної армії росії. Боєкомплект танка після влучання здетонував і вибухом відірвало башту.