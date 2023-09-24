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Ракурс
Нацгвардійці знищили моторний човен з окупантами. Фото:

Нацгвардійці «мінуснули» російський моторний човен на півдні (ВІДЕО)

24 вер 2023, 16:48
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Військовослужбовці Національної гвардії України продовжують знищувати ворога, як на суші, так і на землі.


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Так, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського на південному напрямку поцілили в російський моторний човен. Щонайменше п’ятеро загарбників стали «вантажем 200». Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 24 вересня повідомив у Telegram.

А одеські гвардійці, за його словами, знищили комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М». Клименко наголосив, що це вже третій такий знищений комплекс росіян упродовж двох місяців.

Нагадаємо, у Херсонській області військовослужбовці Національної гвардії України знищили танк Т-90 «Прорив» окупаційної армії росії. Боєкомплект танка після влучання здетонував і вибухом відірвало башту.

Джерело: Ракурс


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