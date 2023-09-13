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Нацгвардійці знищили танк рф Т-90 «Прорив» на Херсонщині
Нацгвардійці знищили танк рф Т-90 «Прорив» на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187213-nacgvardiyci-znyschyly-tank-rf-t-90-proryv-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Національної гвардії України знищили танк Т-90 «Прорив» окупаційної армії росії.
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Про це у Телеграмі повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
Бійці 11 бригади НГУ ім. М. Грушевського знищили новітній російський танк Т-90 «Прорив» на Херсонщині. Аеророзвідники нанесли точне вогневе ураження ворожому танку, після чого боєкомплект здетонував і вибухом відірвало башту, — вказав Півненко.
Він також оприлюднив відповідне відео.
Нагадаємо, раніше «Гвардія наступу» знищила російську гаубицю.
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