Нацгвардейцы уничтожили танк рф Т-90 «Прорыв» в Херсонской области

https://racurs.ua/n187213-nacgvardeycy-unichtojili-tank-rf-t-90-proryv-v-hersonskoy-oblasti-video.html

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Військовослужбовці Національної гвардії України знищили танк Т-90 «Прорив» окупаційної армії росії.

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Про це у Телеграмі повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Бійці 11 бригади НГУ ім. М. Грушевського знищили новітній російський танк Т-90 «Прорив» на Херсонщині. Аеророзвідники нанесли точне вогневе ураження ворожому танку, після чого боєкомплект здетонував і вибухом відірвало башту, — вказав Півненко.

Він також оприлюднив відповідне відео.

Нагадаємо, раніше «Гвардія наступу» знищила російську гаубицю.