Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нацгвардейцы уничтожили танк рф Т-90 «Прорыв» в Херсонской области

Нацгвардейцы уничтожили танк рф Т-90 «Прорыв» в Херсонской области (ВИДЕО)

13 сен 2023, 16:38
999

Військовослужбовці Національної гвардії України знищили танк Т-90 «Прорив» окупаційної армії росії.


.

Про це у Телеграмі повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Бійці 11 бригади НГУ ім. М. Грушевського знищили новітній російський танк Т-90 «Прорив» на Херсонщині. Аеророзвідники нанесли точне вогневе ураження ворожому танку, після чого боєкомплект здетонував і вибухом відірвало башту, — вказав Півненко.

Він також оприлюднив відповідне відео.

Нагадаємо, раніше «Гвардія наступу» знищила російську гаубицю.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров