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Ракурс
Нацгвардейцы уничтожили моторную лодку с оккупантами. Фото:

Нацгвардейцы «минуснули» российскую моторную лодку на юге (ВИДЕО)

24 сен 2023, 16:48
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Військовослужбовці Національної гвардії України продовжують знищувати ворога, як на суші, так і на землі.


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Так, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського на південному напрямку поцілили в російський моторний човен. Щонайменше п’ятеро загарбників стали «вантажем 200». Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 24 вересня повідомив у Telegram.

А одеські гвардійці, за його словами, знищили комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М». Клименко наголосив, що це вже третій такий знищений комплекс росіян упродовж двох місяців.

Нагадаємо, у Херсонській області військовослужбовці Національної гвардії України знищили танк Т-90 «Прорив» окупаційної армії росії. Боєкомплект танка після влучання здетонував і вибухом відірвало башту.

Источник: Ракурс


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