ВСУ уничтожили командующего Черноморским флотом. Фото:

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Командувач Чорноморського флоту російської федерації адмірал Віктор Соколов загинув внаслідок удару по штабу в Севастополі.

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Загалом Збройні сили України тим ракетним ударом знищили 34 офіцерів, серед яких був і командувач. Ще 150 військовослужбовців країни-агресора дістали поранення. Сама ж будівля штабу не підлягає відновленню. Про результат успішної операції 25 вересня повідомили Сили спеціальних операцій.

Також ССО оновили дані по втратах противника внаслідок спецоперації зі знищення великого десантного корабля «Мінськ» та штабу Чорноморського флоту рф. На кораблі був присутній особовий склад, бо корабель наступного дня повинен був вийти у море. Безповоротні втрати склали 62 окупанти.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на одному з судноремонтних підприємств у тимчасово окупованому Севастополі були атаковані ракетами «Нептун» великий десантний корабель «Мінськ» і дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону», який був носієм крилатих ракет «Калібр». Судно та субмарина практично знищені та не підлягають відновленню.

А 22 вересня Севастополі ЗСУ уразили штаб Чорноморського флоту росії, удар прийшовся під час наради керівного складу.