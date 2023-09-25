Танки Abrams уже прибыли в Украину. Фото:

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Перші танки Abrams виробництва США вже прибули до України.

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Перша партія бронемашин була доставлена в суботу, 23 вересня. Невідомо, яка кількість машин вже знаходиться в Україні, але більшість «Абрамсів» буде відправлено у найближчі місяці. Сполучені Штати обіцяли передати ЗСУ 31 такий танк. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на двох чиновників американського Міністерства оборони.

За інформацією медіа, ці кілька Abrams доєднаються до арсеналу інших наявних в українському війську танків. Ці бронемашини можуть бути використані «щоб просунутися на контрольовану росією територію в східних і південних областях України, де бої тривали місяцями без серйозних проривів».

Також NYT нагадало, що нещодавно керівник ГУР Кирило Буданов заявляв про те, що «Абрамси» потрібно буде розгортати «дуже спеціально, для дуже конкретних, добре продуманих операцій», аби не втратити їх даремно.

Президент Зеленський підтвердив передачу Україні перших танків Abrams.

Хороші новини від міністра Умєрова. «Абрамси» вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання, — написав він у Telegram.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляв, що танки Abrams надійдуть в Україну з 25 вересня.

Джерело: The New York Times