В фейковом Приднестровье упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года

В «Приднестровье» рухнули обломки ракеты С-300. Фото:

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Ракурс

Уламки ракети С-300 виявили на території невизнаного Придністровʼя.

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Уламки ракети впали після атаки російських загарбників на Одеську область. Ракета зразка 1968 року вибухнула в повітрі близько 1.00, а залишки боєприпасу впали в селі Кіцкани на город місцевого мешканця. Було доволі гучно, вибух чули жителі Кіцканів, Тирасполя та Бендер. Про це повідомило видання Newsmaker із посиланням на співголову Обʼєднаної контрольної комісії від Придністровʼя Олега Бєлякова.

Нагадаємо, вночі 25 вересня армія та флот рф обстрілювали Одесу крилатими ракетами «Калібр», протикорабельними ракетами «Онікс» та атакував дронами-камікадзе «Шахед». Суттєві пошкодження зафіксовані на території морського вокзалу в Одесі та будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує.

Джерело: NewsMaker