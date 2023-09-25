Рашисты на Херсонщине насиловали женщин в возрасте от 19 до 83 лет — комиссия ООНhttps://racurs.ua/n187638-rashisty-na-hersonschine-nasilovali-jenschin-v-vozraste-ot-19-do-83-let-komissiya-oon.htmlРакурс
Комісія ООН з розслідування воєнних злочинів в Україні зафіксувала випадки зґвалтування та сексуального насильства з боку російських військових щодо жінок віком від 19 до 83 років.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років в окупованих частинах Херсонської області, — заявив голова комісії Ерік Мьосе.
Він додав, що часто родичів тримали по сусідству і змушували їх чути ці знущання.
Зазначається, що рф заперечує вчинення звірств і нападів на цивільне населення в Україні. Проте, за словами Мьосе, спроби комісії зв’язатися з рф залишилися без відповіді.
Також жоден представник Москви не з’явився, щоб відповісти на звинувачення на слуханнях Ради ООН з прав людини з цього питання.
Очолювана Мьосе комісія була створена у березні 2022 року й за час свого існування неодноразово відвідала Україну та провела сотні опитувань постраждалих. Зокрема, у серпні та вересні члени комісії відвідали регіони України, які раніше були окуповані російськими військами на території Херсонської та Запорізької областей.
Джерело: Reuters