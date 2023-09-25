Російські загарбники вчинили низку злочинів проти цивільного населення, фото: URA.ru

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Комісія ООН з розслідування воєнних злочинів в Україні зафіксувала випадки зґвалтування та сексуального насильства з боку російських військових щодо жінок віком від 19 до 83 років.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років в окупованих частинах Херсонської області, — заявив голова комісії Ерік Мьосе.

Він додав, що часто родичів тримали по сусідству і змушували їх чути ці знущання.

Зазначається, що рф заперечує вчинення звірств і нападів на цивільне населення в Україні. Проте, за словами Мьосе, спроби комісії зв’язатися з рф залишилися без відповіді.

Також жоден представник Москви не з’явився, щоб відповісти на звинувачення на слуханнях Ради ООН з прав людини з цього питання.

Очолювана Мьосе комісія була створена у березні 2022 року й за час свого існування неодноразово відвідала Україну та провела сотні опитувань постраждалих. Зокрема, у серпні та вересні члени комісії відвідали регіони України, які раніше були окуповані російськими військами на території Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: Reuters