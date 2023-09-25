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Ракурс
Дополнительные мобильные группы будут сбивать российские беспилотники, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Львовщина развернет 50 дополнительных мобильных групп для сбивания «шахедов»

25 сен 2023, 21:53
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У Львівській області планують створити 50 додаткових мобільних груп, які займуться збиттям дронів-камікадзе типу «Шахед».


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Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив про це сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу щодо підготовки регіону до осінньо-зимового періоду.

Ми зараз ведемо роботу спільно з соціально-відповідальним бізнесом, Повітряним командуванням «Захід» плюс бригада тероборони для облаштування додаткових 50 мобільних груп для знищення «Шахедів», — зазначив Козицький.

До 15 жовтня допоможемо нашим військовим з 50 мобільними групами, які будуть повністю обладнані для збиття «Шахедів», — додав він.

Крім того, зазначив Козицький, зараз здійснюються заходи із облаштування станцій «Укренерго» додатковим обладнанням для захисту від ракет та дронів.

Подібні роботи проводять і на основних підстанціях обленерго. Це дасть змогу додатково захистити постачання електроенергії населенню, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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