Львовщина развернет 50 дополнительных мобильных групп для сбивания «шахедов»

Дополнительные мобильные группы будут сбивать российские беспилотники, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

https://racurs.ua/n187639-lvovschina-razvernet-50-dopolnitelnyh-mobilnyh-grupp-dlya-sbivaniya-shahedov.html

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У Львівській області планують створити 50 додаткових мобільних груп, які займуться збиттям дронів-камікадзе типу «Шахед».

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Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив про це сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу щодо підготовки регіону до осінньо-зимового періоду.

Ми зараз ведемо роботу спільно з соціально-відповідальним бізнесом, Повітряним командуванням «Захід» плюс бригада тероборони для облаштування додаткових 50 мобільних груп для знищення «Шахедів», — зазначив Козицький.

До 15 жовтня допоможемо нашим військовим з 50 мобільними групами, які будуть повністю обладнані для збиття «Шахедів», — додав він.

Крім того, зазначив Козицький, зараз здійснюються заходи із облаштування станцій «Укренерго» додатковим обладнанням для захисту від ракет та дронів.