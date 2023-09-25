Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Додаткові мобільні групи збиватимуть російські безпілотники, фото: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ

Львівщина розгорне 50 додаткових мобільних груп для збиття «шахедів»

25 вер 2023, 21:53
999

У Львівській області планують створити 50 додаткових мобільних груп, які займуться збиттям дронів-камікадзе типу «Шахед».


.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив про це сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу щодо підготовки регіону до осінньо-зимового періоду.

Ми зараз ведемо роботу спільно з соціально-відповідальним бізнесом, Повітряним командуванням «Захід» плюс бригада тероборони для облаштування додаткових 50 мобільних груп для знищення «Шахедів», — зазначив Козицький.

До 15 жовтня допоможемо нашим військовим з 50 мобільними групами, які будуть повністю обладнані для збиття «Шахедів», — додав він.

Крім того, зазначив Козицький, зараз здійснюються заходи із облаштування станцій «Укренерго» додатковим обладнанням для захисту від ракет та дронів.

Подібні роботи проводять і на основних підстанціях обленерго. Це дасть змогу додатково захистити постачання електроенергії населенню, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів