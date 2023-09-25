Російські «Шахеди» атакували Кривий Ріг. Фото:

https://racurs.ua/ua/n187615-rosiyski-shahedy-atakuvaly-kryvyy-rig-vynykla-pojeja.html

Ракурс

Атака російський ударних дронів була здійснена на Дніпропетровську область у ніч проти 25 вересня.

.

Один із ворожих БПЛА збили над Кривим Рогом. Через падіння уламків безпілотника на одному із промислових підприємств Кривого Рогу розпочалася пожежа. Її вже погасили. Ніхто не постраждав. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Крім того, ворог обстрілював із важкої артилерії Нікопольський район. Російські снаряди падали на територіях Покровської та Мирівської громад. Внаслідок цього загорілася суха трава, пошкоджено агрофірму та лінію електропередач.

Нагадаємо, вночі 25 вересня росіяни атакували Одесу крилатими ракетами «Калібр», надзвуковими ракетами «Онікс» та дронами-камікадзе «Шахед». Внаслідок вибухів суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Ракети «Онікс» зруйнували зерносховища.