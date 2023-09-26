Ракурсhttps://racurs.ua/
Воины показали деоккупированное село, находящиеся под обстрелами рф
Воины показали деоккупированное село, находящиеся под обстрелами рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187656-voiny-pokazali-deokkupirovannoe-selo-nahodyaschiesya-pod-obstrelami-rf-video.htmlРакурс
Воїни 47-ї Окремої механізованої бригади «Маґура» Збройних сил України показали кадри, зняті нашоломною камерою GoPro в одному з деокупованих населених пунктів, який постійно перебуває під щільними обстрілами окупаційної армії росії.
.
Відеозапис оприлюднено на Фейсбук-сторінці 47-ї бригади.
Не своє - не шкода. На відео можете бачити деокупований населений пункт, який росіяни продовжують обстрілювати з артилерії. Також ворог постійно намагається контратакувати, але їх спроби такі ж жалюгідні, як і вони самі, — йдеться у повідомленні.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...