Воины показали деоккупированное село, находящиеся под обстрелами рф

Воїни 47-ї Окремої механізованої бригади «Маґура» Збройних сил України показали кадри, зняті нашоломною камерою GoPro в одному з деокупованих населених пунктів, який постійно перебуває під щільними обстрілами окупаційної армії росії.

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Відеозапис оприлюднено на Фейсбук-сторінці 47-ї бригади.

Не своє - не шкода. На відео можете бачити деокупований населений пункт, який росіяни продовжують обстрілювати з артилерії. Також ворог постійно намагається контратакувати, але їх спроби такі ж жалюгідні, як і вони самі, — йдеться у повідомленні.