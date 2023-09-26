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Воїни показали деокуповане село, яке постійно перебуває під обстрілами рф

Воїни показали деокуповане село, яке постійно перебуває під обстрілами рф (ВІДЕО)

26 вер 2023, 12:58
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Воїни 47-ї Окремої механізованої бригади «Маґура» Збройних сил України показали кадри, зняті нашоломною камерою GoPro в одному з деокупованих населених пунктів, який постійно перебуває під щільними обстрілами окупаційної армії росії.


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Відеозапис оприлюднено на Фейсбук-сторінці 47-ї бригади.

Не своє - не шкода. На відео можете бачити деокупований населений пункт, який росіяни продовжують обстрілювати з артилерії. Також ворог постійно намагається контратакувати, але їх спроби такі ж жалюгідні, як і вони самі, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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