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Тем, кто "за 8000 км" критикует, как ВСУ штурмуют минные поля и окопы, должно быть стыдно - экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе
Тем, кто «за 8000 км» критикует, как ВСУ штурмуют минные поля и окопы, должно быть стыдно — экс-командующий Сухопутными войсками США в Европеhttps://racurs.ua/n187717-tem-kto-za-8000-km-kritikuet-kak-vsu-shturmuut-minnye-polya-i-okopy-doljno-byt-stydno.htmlРакурс
Генерал і екс-командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес розкритикував всіх незадоволених контрнаступом ЗСУ, сказавши, що США, Велика Британія чи Німеччина навіть не пішли б у наступ без підтримки авіації. За його словами, такі звинувачення є непрофесійними та марними.
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Ходжес у розмові з «Голосом Америки» підкреслив, що контрнаступ в Україні є не лише військовими діями на полі бою, а й комплексними операціями, включаючи спецпризначенців, атаки дронів, кіберборотьбу та деактивацію російських радарів/систем ППО.
Генерал також вражений роботою українських військових з Чорноморського флоту, яка чинить значний тиск на російський Генштаб.
Раніше в інтерв’ю «Голосу Америки» Ходжес також заявив, що за умов відсутності підтримки з повітря критика українського контрнаступу є невиправданою.
На жаль, українці й надалі зазнають великих втрат, тому що ми, Захід, не надали їм необхідних можливостей. І я говорю саме про високоточну зброю великої дальності, — сказав Ходжес.
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