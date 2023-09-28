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Тим, хто "за 8000 км" критикує, як ЗСУ штурмують мінні поля та окопи, має бути соромно - екс-командувач Сухопутними військами США в Європі

Тим, хто «за 8000 км» критикує, як ЗСУ штурмують мінні поля та окопи, має бути соромно — екс-командувач Сухопутними військами США в Європі

28 вер 2023, 09:34
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Генерал і екс-командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес розкритикував всіх незадоволених контрнаступом ЗСУ, сказавши, що США, Велика Британія чи Німеччина навіть не пішли б у наступ без підтримки авіації. За його словами, такі звинувачення є непрофесійними та марними.


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Ходжес у розмові з «Голосом Америки» підкреслив, що контрнаступ в Україні є не лише військовими діями на полі бою, а й комплексними операціями, включаючи спецпризначенців, атаки дронів, кіберборотьбу та деактивацію російських радарів/систем ППО.

Генерал також вражений роботою українських військових з Чорноморського флоту, яка чинить значний тиск на російський Генштаб.

Раніше в інтерв’ю «Голосу Америки» Ходжес також заявив, що за умов відсутності підтримки з повітря критика українського контрнаступу є невиправданою.

На жаль, українці й надалі зазнають великих втрат, тому що ми, Захід, не надали їм необхідних можливостей. І я говорю саме про високоточну зброю великої дальності, — сказав Ходжес.

Джерело: Ракурс


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