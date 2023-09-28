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Тим, хто "за 8000 км" критикує, як ЗСУ штурмують мінні поля та окопи, має бути соромно - екс-командувач Сухопутними військами США в Європі
Тим, хто «за 8000 км» критикує, як ЗСУ штурмують мінні поля та окопи, має бути соромно — екс-командувач Сухопутними військами США в Європіhttps://racurs.ua/ua/n187717-tym-hto-za-8000-km-krytykuie-yak-zsu-shturmuut-minni-polya-ta-okopy-maie-buty-soromno.htmlРакурс
Генерал і екс-командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес розкритикував всіх незадоволених контрнаступом ЗСУ, сказавши, що США, Велика Британія чи Німеччина навіть не пішли б у наступ без підтримки авіації. За його словами, такі звинувачення є непрофесійними та марними.
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Ходжес у розмові з «Голосом Америки» підкреслив, що контрнаступ в Україні є не лише військовими діями на полі бою, а й комплексними операціями, включаючи спецпризначенців, атаки дронів, кіберборотьбу та деактивацію російських радарів/систем ППО.
Генерал також вражений роботою українських військових з Чорноморського флоту, яка чинить значний тиск на російський Генштаб.
Раніше в інтерв’ю «Голосу Америки» Ходжес також заявив, що за умов відсутності підтримки з повітря критика українського контрнаступу є невиправданою.
На жаль, українці й надалі зазнають великих втрат, тому що ми, Захід, не надали їм необхідних можливостей. І я говорю саме про високоточну зброю великої дальності, — сказав Ходжес.
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