Тим, хто "за 8000 км" критикує, як ЗСУ штурмують мінні поля та окопи, має бути соромно - екс-командувач Сухопутними військами США в Європі

https://racurs.ua/ua/n187717-tym-hto-za-8000-km-krytykuie-yak-zsu-shturmuut-minni-polya-ta-okopy-maie-buty-soromno.html

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Генерал і екс-командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес розкритикував всіх незадоволених контрнаступом ЗСУ, сказавши, що США, Велика Британія чи Німеччина навіть не пішли б у наступ без підтримки авіації. За його словами, такі звинувачення є непрофесійними та марними.

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Ходжес у розмові з «Голосом Америки» підкреслив, що контрнаступ в Україні є не лише військовими діями на полі бою, а й комплексними операціями, включаючи спецпризначенців, атаки дронів, кіберборотьбу та деактивацію російських радарів/систем ППО.

Генерал також вражений роботою українських військових з Чорноморського флоту, яка чинить значний тиск на російський Генштаб.

Раніше в інтерв’ю «Голосу Америки» Ходжес також заявив, що за умов відсутності підтримки з повітря критика українського контрнаступу є невиправданою.