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Генсек НАТО внезапно прибыл в Киев на встречу с Зеленским
Генсек НАТО внезапно прибыл в Киев на встречу с Зеленскимhttps://racurs.ua/n187728-gensek-nato-vnezapno-pribyl-v-kiev-na-vstrechu-s-zelenskim.htmlРакурс
Генсек НАТО Столтенберг із неоголошеним візитом прибув до Києва та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
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Про це повідомило 28 вересня «Суспільне» та Reuters.
Зеленський та Столтенберг обговорили посилення ППО на тлі атак російських безпілотників.
На спільній пресконференції Столтенберг також заявив, що українські військові «поступово завойовують позиції» у своєму контрнаступі проти сил рф, пише агенція.
Раніше візит Столтенберга не анонсувався.
Також до столиці сьогодні приїхав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню разом із приблизно 20 представниками підприємств оборонної промисловості.
Крім того, Україну відвідав новопризначений Держсекретар Великої Британії з питань оборони Грант Шаппс.
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