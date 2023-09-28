Генсек НАТО раптово прибув до Києва на зустріч із Зеленським

Генсек НАТО Столтенберг із неоголошеним візитом прибув до Києва та зустрівся із президентом Зеленським

https://racurs.ua/ua/n187728-gensek-nato-raptovo-prybuv-do-kyieva-na-zustrich-iz-zelenskym.html

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Генсек НАТО Столтенберг із неоголошеним візитом прибув до Києва та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

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Про це повідомило 28 вересня «Суспільне» та Reuters.

Зеленський та Столтенберг обговорили посилення ППО на тлі атак російських безпілотників.

На спільній пресконференції Столтенберг також заявив, що українські військові «поступово завойовують позиції» у своєму контрнаступі проти сил рф, пише агенція.

Раніше візит Столтенберга не анонсувався.

Також до столиці сьогодні приїхав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню разом із приблизно 20 представниками підприємств оборонної промисловості.

Крім того, Україну відвідав новопризначений Держсекретар Великої Британії з питань оборони Грант Шаппс.