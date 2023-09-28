ВСУ взяли в плен переодетую в форму ВСУ разведгруппу рф на юге

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Воїни 128-ї Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяли в полон диверсійно-розвідувальну групу окупаційної армії росії на південному напрямку.

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Про це 28 вересня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Tелеграм.

З його слів, російські диверсанти були одягнені в форму Збройних сил України.

Загарбників взяли у полон бійці 128-ї бригади у взаємодії з військовою розвідкою.