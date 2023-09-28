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ВСУ взяли в плен переодетую в форму ВСУ разведгруппу рф на юге
ВСУ взяли в плен переодетую в форму ВСУ разведгруппу рф на юге (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187732-vsu-vzyali-v-plen-pereodetuu-v-formu-vsu-razvedgruppu-rf-na-uge-video.htmlРакурс
Воїни 128-ї Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяли в полон диверсійно-розвідувальну групу окупаційної армії росії на південному напрямку.
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Про це 28 вересня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Tелеграм.
З його слів, російські диверсанти були одягнені в форму Збройних сил України.
Загарбників взяли у полон бійці 128-ї бригади у взаємодії з військовою розвідкою.
Захисники взяли в полон російську ДРГ на запорізькому напрямку pic.twitter.com/f1maHdQssu
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 28, 2023
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