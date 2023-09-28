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ЗСУ взяли в полон переодягнену у форму ЗСУ розвідгрупу рф на півдні

ЗСУ взяли в полон переодягнену у форму ЗСУ розвідгрупу рф на півдні (ВІДЕО)

28 вер 2023, 15:58
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Воїни 128-ї Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади взяли в полон диверсійно-розвідувальну групу окупаційної армії росії на південному напрямку.


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Про це 28 вересня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Tелеграм.

З його слів, російські диверсанти були одягнені в форму Збройних сил України.

Загарбників взяли у полон бійці 128-ї бригади у взаємодії з військовою розвідкою.

Джерело: Ракурс


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