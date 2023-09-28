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DeepState: Армия рф потерпела фиаско в боях за Новоегоровку (КАРТА)

DeepState: Армия рф потерпела фиаско в боях за Новоегоровку (КАРТА)

28 сен 2023, 16:41
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Окупаційна армія країни-агресора росії зазнала фіаско в боях за Новоєгорівку Сватівського району Луганської області.


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Про це повідомляє моніторингова група DeepState, яка аналізує карту бойових дій.

За даними аналітиків DeepState, силами 68-ї Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, за підтримки 43-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, 32-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ, 95-ї Окремої десантно-штурмової бригади та 3-ї Прикордонної комендатури 15-го прикордонного загону у період з середини серпня по середину вересня було відбито численні атака ворога на Новоєгорівку та висоти біля неї.

Противник наступав не тільки м’ясом з числа зеків-шойгістів, а й задіяв багато танків та інших видів бронетехніки. Незважаючи на всю складність боїв, спільними зусиллями вдалося зупинити, а й місцями відкинути кацапів. На даний момент вони втратили наступальний потенціал на ділянці — цитує DeepState коментар комбрига 68-ї ОЄБр «Шума».

Источник: Ракурс


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