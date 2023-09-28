DeepState: Армія рф зазнала фіаско в боях за Новоєгорівку (КАРТА)

https://racurs.ua/ua/n187734-deepstate-armiya-rf-zaznala-fiasko-v-boyah-za-novoiegorivku-karta.html

Ракурс

Окупаційна армія країни-агресора росії зазнала фіаско в боях за Новоєгорівку Сватівського району Луганської області.

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Про це повідомляє моніторингова група DeepState, яка аналізує карту бойових дій.

За даними аналітиків DeepState, силами 68-ї Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, за підтримки 43-ї Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, 32-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ, 95-ї Окремої десантно-штурмової бригади та 3-ї Прикордонної комендатури 15-го прикордонного загону у період з середини серпня по середину вересня було відбито численні атака ворога на Новоєгорівку та висоти біля неї.