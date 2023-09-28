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Ракурс
Над Черным морем кружит самолет-разведчик США Boeing P-8A Poseidon

Над Черным морем кружит самолет-разведчик США Boeing P-8A Poseidon

28 сен 2023, 21:25
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Над Чорним морем продовжує вести розвідку американський літак Boeing P-8A Poseidon. За даними сервісу відстеження авіаперельотів Flightradar24, розвідувальний літак кілька годин курсує вздовж берегів Румунії, пишуть «Крим.Реалії».


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Boeing P-8A Poseidon призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, а також участі у протикорабельних та рятувальних операціях.

Раніше повідомлялося, що за ситуацією в тимчасово окупованому Криму 23 вересня спостерігали два літаки-розвідники НАТО. Тоді у повітрі над Румунією та її прибережними водами з’явився літак Lockheed EP-3E Aries II із позивним QW89 (літак радіоелектронної розвідки великого радіусу дії авіації Військово-морських сил США). Також тоді у небо піднімався ще один літак для радіоелектронної розвідки — Bombardier Challenger 650 ARTEMIS із позивним CL60.

Нагадаємо, Boeing P-8 Poseidon — патрульний та протичовновий літак, розроблений за програмою багатоцільового морського літака для заміни Lockheed P-3 Orion.

Источник: Ракурс


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