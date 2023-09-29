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Блэкаут в Курске - хороший беспилотник взорвал электроподстанцию
Блэкаут в Курске — добрый беспилотник взорвал электроподстанцию (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187757-blekaut-v-kurske-horoshiy-bespilotnik-vzorval-elektropodstanciu-video.htmlРакурс
На росії заявили, що збили вночі 11 безпілотників. Російське міноборони заявило про збиття безпілотників над Калузькою і Курською областями рф.
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Один з українських безпілотників скинув два вибухові пристрої на підстанцію у Біловському районі. Спалахнув один із трансформаторів. В області залишилося без електропостачання п’ять населених пунктів та лікарня.
Перед цим губернатор курської області Роман Старовойт писав, що безпілотники скинули вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого були знеструмлені населені пункти.
Це не перший блекаут у цьому регіоні рф.
26 вересня Старовойт повідомляв про атаку дрона на підстанцію в селі Снагость Курської області, внаслідок якої без світла залишилося сім населених пунктів.
У Службі безпеки України заявляли про свою причетність до атаки.
Росіяни мають розуміти — якщо вони збираються й надалі атакувати українські об'єкти енергетики, то отримуватимуть на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити, — говорило джерело в українській спецслужбі.
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