Блекаут у Курську - добрий безпілотник підірвав електропідстанцію

https://racurs.ua/ua/n187757-blekaut-u-kursku-dobryy-bezpilotnyk-pidirvav-elektropidstanciu-video.html

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На росії заявили, що збили вночі 11 безпілотників. Російське міноборони заявило про збиття безпілотників над Калузькою і Курською областями рф.

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Один з українських безпілотників скинув два вибухові пристрої на підстанцію у Біловському районі. Спалахнув один із трансформаторів. В області залишилося без електропостачання п’ять населених пунктів та лікарня.

Перед цим губернатор курської області Роман Старовойт писав, що безпілотники скинули вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого були знеструмлені населені пункти.

Це не перший блекаут у цьому регіоні рф.

26 вересня Старовойт повідомляв про атаку дрона на підстанцію в селі Снагость Курської області, внаслідок якої без світла залишилося сім населених пунктів.

У Службі безпеки України заявляли про свою причетність до атаки.