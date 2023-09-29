Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Эксперт назвал причины молчания украинской диаспоры в россии во время вторжения

Эксперт назвал причины молчания украинской диаспоры в россии во время вторжения

29 сен 2023, 12:50
999

Українська діаспора в росії, на яку всі розраховували, не виявила себе під час військового вторгнення рф.


.

Це парадокс, який потребує вивчення, особливо з огляду на чисельність українців у рф, — сказав Олег Бажан, старший науковий співробітник Інституту історії НАНУ, під час круглого столу «Роль української діаспори у формуванні та підтримці національної стійкості», що відбувся в Military Media Center.

За словами науковця, у рф мешкає, за різними оцінками, від 1,9 млн до 4,4 млн українців, «дехто з дослідників говорить — до 10 млн осіб».

Вчений назвав дві очевидні причини неакцентованого ставлення українців росії до українсько-російської війни: вплив кремлівської пропаганди, яка триває десятиліттями, а також відсутність упродовж 30 років системної роботи держави Україна зі східною діаспорою.

Держава Україна має налагоджувати контакти зі східною діаспорою в освіті, культурі, просвітництві, сприяти розвитку ЗМІ цих діаспор, зокрема, у Казахстані, Вірменії, Молдові, після війни — у білорусі та рф, — вважає Бажан.

Загалом, за його даними, за межами України мешкають близько 20 млн українців.

Україна входить у 20-ку країн з найпотужнішими діаспорами. Опиратися на цей потенціал треба, — переконаний науковець.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров