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Эксперт назвал причины молчания украинской диаспоры в россии во время вторжения
Эксперт назвал причины молчания украинской диаспоры в россии во время вторженияhttps://racurs.ua/n187765-ekspert-nazval-prichiny-molchaniya-ukrainskoy-diaspory-v-rossii-vo-vremya-vtorjeniya.htmlРакурс
Українська діаспора в росії, на яку всі розраховували, не виявила себе під час військового вторгнення рф.
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Це парадокс, який потребує вивчення, особливо з огляду на чисельність українців у рф, — сказав Олег Бажан, старший науковий співробітник Інституту історії НАНУ, під час круглого столу «Роль української діаспори у формуванні та підтримці національної стійкості», що відбувся в Military Media Center.
За словами науковця, у рф мешкає, за різними оцінками, від 1,9 млн до 4,4 млн українців, «дехто з дослідників говорить — до 10 млн осіб».
Вчений назвав дві очевидні причини неакцентованого ставлення українців росії до українсько-російської війни: вплив кремлівської пропаганди, яка триває десятиліттями, а також відсутність упродовж 30 років системної роботи держави Україна зі східною діаспорою.
Держава Україна має налагоджувати контакти зі східною діаспорою в освіті, культурі, просвітництві, сприяти розвитку ЗМІ цих діаспор, зокрема, у Казахстані, Вірменії, Молдові, після війни — у білорусі та рф, — вважає Бажан.
Загалом, за його даними, за межами України мешкають близько 20 млн українців.
Україна входить у 20-ку країн з найпотужнішими діаспорами. Опиратися на цей потенціал треба, — переконаний науковець.
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