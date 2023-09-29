Експерт назвав причини, чому українська діаспора у росії промовчала під час вторгнення

https://racurs.ua/ua/n187765-ekspert-nazvav-prychyny-chomu-ukrayinska-diaspora-u-rosiyi-promovchala-pid-chas-vtorgnennya.html

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Українська діаспора в росії, на яку всі розраховували, не виявила себе під час військового вторгнення рф.

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Це парадокс, який потребує вивчення, особливо з огляду на чисельність українців у рф, — сказав Олег Бажан, старший науковий співробітник Інституту історії НАНУ, під час круглого столу «Роль української діаспори у формуванні та підтримці національної стійкості», що відбувся в Military Media Center.

За словами науковця, у рф мешкає, за різними оцінками, від 1,9 млн до 4,4 млн українців, «дехто з дослідників говорить — до 10 млн осіб».

Вчений назвав дві очевидні причини неакцентованого ставлення українців росії до українсько-російської війни: вплив кремлівської пропаганди, яка триває десятиліттями, а також відсутність упродовж 30 років системної роботи держави Україна зі східною діаспорою.

Держава Україна має налагоджувати контакти зі східною діаспорою в освіті, культурі, просвітництві, сприяти розвитку ЗМІ цих діаспор, зокрема, у Казахстані, Вірменії, Молдові, після війни — у білорусі та рф, — вважає Бажан.

Загалом, за його даними, за межами України мешкають близько 20 млн українців.